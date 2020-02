Un documento di Sam Houser svela le città di GTA 6? Emerge un leak

Il canale YouTube GTA Expert ha pubblicato un video nel quale sostiene di essere a conoscenza delle città che verranno inserite in GTA 6, la soffiata arriva dall'insider Razed, apparentemente molto vicino a Rockstar Games.

Talmente vicino da essere entrato in possesso di un documento privato di Sam Houser, co-fondatore dello studio e fratello di Dan Houser. Il documento in realtà risale al 2013, anno in cui su GTA 6 stavano lavorando circa 60 persone, tuttavia da allora le cose potrebbero essere profondamente cambiate.

Diverse le possibilità prese in considerazione, tra cui una nuova avventura ambientata a Vice City, Las Venturas, Città del Messico e metropoli più ampie come Chicago e Detroit, inoltre si parla anche di una città innevata. Sembra che lo studio abbia considerato varie ipotesi ma al momento non c'è nulla di sicuro, l'autenticità del documento non è stata provata e sebbene Razed si sia dimostrato affidabile in passato le informazioni in suo possesso potrebbero non essere aggiornate.

Rockstar Games non ha mai annunciato GTA 6 ma Take-Two ha fatto capire che la compagnia è al lavoro su nuovi progetti e che l'abbandono di Dan Houser non avrà ripercussioni sulla qualità dei giochi sviluppati dallo studio di GTA e Red Dead Redemption.