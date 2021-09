DokeV è un open world 'esagerato'? I trailer mostrano meno di un decimo della mappa!

Il produttore capo di Pearl Abyss, Sangyoung Kim, coglie l'occasione offertagli dall'ultima intervista a IGN.com per tornare sul video reveal di DokeV e sul trailer del Future Games Show e spiegare come le scene ammirate dagli utenti mostrino soltanto il 10% della mappa e dei contenuti finali.

Dopo aver lasciato ai suoi colleghi l'opportunità per chiarire la confusione generata dai gameplay di DokeV, l'esponente della casa di sviluppo e produzione sudcoreana riflette sui contenuti del titolo e precisa che "inclusa White Whale Town, nei trailer che abbiamo mostrato si possono intravedere altre due città e anche loro saranno completamente esplorabili. Non ho le stime precise, ma in linea di massima le parti che abbiamo mostrato fino ad ora nei trailer corrispondono a meno del 10% delle aree esplorabili. La mappa è tanto grande e varia da essere interessante e divertente anche solo decidendo di passeggiare senza svolgere altre attività".

Nel corso dell'intervista, Sangyoung Kim ha specificato che i giocatori avranno a disposizione diversi mezzi per poter coprire le grandi distanze della mappa open world: oltre agli skateboard ammirati nei video, ci saranno moto d'acqua, alpaca cavalcabili, ombrelli-deltaplano, biciclette, automobili e tanti altri veicoli.

Sempre a detta di Kim, la natura free roaming di DokeV sarà enfatizzata dalla presenza del ciclo giorno-notte, dall'alternanza delle stagioni e, con esse, delle relative condizioni atmosferiche e climatiche uniche. Quanto alla finestra di lancio su PC, il produttore capo di Pearl Abyss conclude il suo intervento rivolgendosi agli appassionati per invitarli alla pazienza: il progetto è ancora in pieno sviluppo e, presumibilmente, lo sarà ancora per molti mesi.