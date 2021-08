DokeV: l'open world ispirato ai Pokemon è 'troppo confusionario'? Pearl Abyss chiarisce

I video di DokeV dalla Gamescom 2021 sono stati tra i più ammirati (e chiacchierati) dell'intero show di Colonia, e non solo per l'eccezionale comparto grafico. La pletora di situazioni di gameplay da poter sperimentare in free roaming ha infatti spinto in molti a ritenere questo gioco come 'troppo confusionario'.

Consapevole dei dubbi sollevati dagli appassionati alla vista delle numerose attività intraviste negli ultimi trailer di DokeV, nel corso della Gamescom il produttore esecutivo Daeil Kim ha provato a fare chiarezza. Nel video "Inside DokeV" realizzato dalla software house sud coreana, Kim si è riallacciato alle frizzanti scene di gameplay dei filmati più recenti per specificare che "volevamo creare un gioco che potesse essere apprezzato da tutti i membri della famiglia, con attività da svolgere insieme. L'idea di fondo che mi ha spinto a plasmare questa esperienza è sempre stata quella di un titolo che potesse fare da sfondo a delle avventure da vivere insieme a mio figlio".

Quanto alla natura del gameplay e ai molteplici contenuti mostrati alla Gamescom, Kim spiega che "all'inizio ho pensato a un MMO, ma poi ho deciso di spostare il gioco in una direzione diversa, più affine agli action adventure e alle esperienze open world con creature da collezionare. I mostri da affrontare si rifanno ai demoni Dokkaebi del folklore coreano, ma c'è anche un pizzico di Ghostbusters. E poi c'è tutta quella parte del gameplay in cui proviamo a ricreare quel senso di meraviglia infantile che si ha quando, da giovani, si sogna di volare e nel farlo si ha quasi l'impressione di poterci riuscire per davvero. Ecco, DokeV prova a fare questo: volare nel cielo, muoversi molto velocemente o fingere di essere Superman. Abbiamo lavorato molto duramente per trasporre nel gameplay queste esperienze".

Se volete saperne di più su questo progetto destinato ad arrivare nei prossimi mesi su PC e console, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su DokeV, il coloratissimo open world ispirato a Pokemon.