DokeV rinviato: colpo di coda per il Pokémon like, non ce la fa per inizio 2023

Con l'ultimo trailer di DokeV presentato in occasione dei The Game Awards 2021, il lungo silenzio degli sviluppatori dell'ambizioso Pokémon-like avevano sollevato diverse preoccupazioni nel pubblico.

A circa un anno di distanza, arriva ora la conferma di un rinvio per la produzione videoludica sudcoreana. Nel corso dell'evento di presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre dell'anno fiscale, i dirigenti di Pearl Abyss hanno infatti confermato che DokeV non riuscirà a realizzare il suo debutto nel corso dei primi mesi del prossimo anno. Al contrario, il publisher ha reso noto che gli appassionati dovranno attendere sino alla seconda metà del 2023 prima di poter testare con mano l'avventura a base di insolite creature da collezionare.



L'Action Adventure in stile Pokémon e Monster Hunter si arrende dunque ad un rinvio, andando ad aggiungersi con un colpo di coda al già lungo elenco delle produzioni posticipate nel corso del 2022. Dopo essersi dedicati allo sviluppo di Black Desert, gli autori di Pearl Abyss hanno sentito l'esigenza di concedersi più tempo per portare a compimento lo sviluppo di DokeV, che dopo l'apparizione a sorpresa sul palco dei The Game Awards 2021 aveva subito attirato su di sé l'attenzione di un enorme pubblico di appassionati del genere.