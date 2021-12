DokeV torna a mostrarsi nello spettacolare video musicale dei TGA 2021

Quasi sicuramente ricorderete lo spettacolare trailer di DokeV mostrato in occasione della Gamescom del 2021 e la canzone che faceva da sfondo al video. Dopo aver pubblicato la canzone dei GALACTIKA su Spotify e YouTube, gli sviluppatori hanno anche realizzato un coloratissimo video musicale in engine.

Si tratta di un vero e proprio video musicale del brano in cui possiamo vedere i giovani protagonisti del titolo eseguire una movimentata coreografia nel BlackSpace Engine e, quindi, con una qualità grafica molto simile a quella che vedremo nella versione finale del gioco. Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, tutte le movenze che si possono osservare nel filmato sono state registrate presso il Pearl Abyss Motion Capture studio e quindi sono state eseguite da ballerini in carne ed ossa. Purtroppo il video musicale non permette di scoprire nuove informazioni sul gameplay di quello che sembra un ibrido tra action e sparatutto in terza persona e nel corso del filmato sono pochissimi i mostri che partecipano alla coreografia. In compenso, però, nel videoclip si alternano numerosi luoghi della mappa che ci consentono di osservare con attenzione alcuni dei posti che potremo liberamente esplorare nel corso dell'avventura.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate l'anteprima di DokeV. Sapevate che i trailer di DokeV mostrano meno di un decimo della mappa?