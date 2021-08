DokeV, trailer alla Gamescom: l'ambizioso Pokémon-like degli autori di Black Desert

Prosegue a pieno ritmo la serata inaugurale della Gamescom 2021, con l'Opening Night Live condotta da Geoff Kighley che ha già ospitato, tra gli altri, l'annuncio della data di uscita di Halo: Infinite.

Decisamente a sorpresa, lo show ha visto approdare sulle scene anche DokeV, promettente produzione firmata dagli autori di Black Desert. Il team di Pearl Abyss ha infatti deciso di alzare il sipario sull'ambizioso Pokémon-like attualmente in sviluppo presso i propri studi.

Il gioco si è presentato al grande pubblico con il gameplay trailer che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Sfruttando a pieno l'esperienza accumulata in anni di sviluppo videoludico, Pearl Abyss ha deciso di premere l'acceleratore sul comparto tecnico, per proporre un'avventura particolarmente immersiva. Tra creature bizzarre, improbabili sistemi di cattura di mostriciattoli collezionabili e sfrenate battaglie, DokeV punta a sfidare i grandi nomi del genere, a partire dal capostipite Pokémon.



Al momento, la produzione non dispone di una precisa finestra di lancio, con Pearl Abyss che non ha ancora comunicato le piattaforme di lancio di DokeV.