DokeV: la versione PC si mostra in un nuovo filmato di gameplay

In maniera del tutto inaspettata, il team di sviluppo di DokeV ha pubblicato un nuovo filmato che permette di dare un breve sguardo al gameplay della versione PC del coloratissimo Pokémon-like.

A circa metà del video che trovate in apertura della notizia, purtroppo tutto in coreano, è possibile vedere il gioco in movimento grazie ad una sequenza registrata off screen. Nel filmato in questione si può vedere il protagonista in azione all'interno di quella che sembra essere un'area in cui allenarsi: qui viene evidenziata la possibilità di utilizzare le armi come in un comune sparatutto con telecamera alle spalle del personaggio, il quale utilizza una specie di lanciarazzi. Successivamente viene mostrata un po' di esplorazione che consente di scoprire nuove aree della mappa liberamente percorribile e, cosa più importante, il ciclo giorno/notte con tutte le luci del porto che si illuminano al calare del sole.

Prima di lasciarvi al filmato disponibile su YouTube, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'anteprima di DokeV a cura di Michelangelo Casto. Sapevate che, stando alle parole degli sviluppatori di Pearl Abyss, nel trailer d'annuncio di DokeV è stato mostrato solo un decimo della mappa?

Per chi non lo sapesse, il team al lavoro su DokeV è lo stesso che sta sviluppando anche Crimson Desert.