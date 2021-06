Doki Doki Literature Club Plus! annunciato per PC, PlayStation, Xbox e Switch

Approfittando della nuova edizione dell'IGN Expo, il publisher Serenity Forge e lo sviluppatore Team Salvato hanno annunciato Doki Doki Literature Club Plus! per PC e console. Si tratta di una versione aggiornata della visual novel che tanto scalpore suscitò tra i giocatori alla sua release originale.

Doki Doki Literature Club Plus! sarà pubblicato il 30 giugno in versione digitale su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Le edizioni premium in formato fisico per PS5, PS4 e Switch saranno inoltre distribuite sul sito di Serenity Forge.

"Benvenuti in uno spaventoso mondo di poesia e seduzione! Scrivete poesie per la vostra amata e riscrivete la vostra storia per raggiungere il finale perfetto. Questa è l'occasione giusta per scoprire perché DDLC è uno dei più amati videogame horror psicologici del decennio! Reclutati vostro malgrado nel Club Letterario della scuola, cercherete le parole e le mosse giuste per conquistare la vostra amata, ma l'amore sui banchi di scuola svanirà presto nell'orrore! Riuscirete a svelare il segreto dei dating game e raggiungere il finale perfetto? La sconvolgente esperienza originale di DDLC ritorna con Doki Doki Literature Club Plus, arricchita di nuove funzionalità e contenuti esclusivi!".

Tra le novità che troverete all'interno di questa edizione abbiamo:

6 nuove storie secondarie di amicizia e letteratura, con ore di contenuti inediti

Oltre 100 immagini sbloccabili con nuova grafica di gioco, sfondi, bozzetti inediti e altro

26 brani musicali, compresi 13 brani inediti sbloccabili di Nikki Kaelar, con special guest Jason Hayes e Azuria Sky

Un lettore musicale di DDLC integrato. Perfetto per rilassarsi con una playlist di brani preferiti. Oppure uno solo. In loop. Per sempre

Un aggiornamento in alta fedeltà, con tutta la grafica ora in Full HD (1080p)

In attesa che il titolo faccia il suo debutto il 30 giugno, vi invitiamo a visionare il trailer di annuncio mostrato durante l'IGN Expo che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Inoltre, potete recuperare la nostra Recensione di Doki Doki Literature Club! per ulteriori approfondimenti sulla visual novel.