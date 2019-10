Dolcetto o pallottola? Call of Duty Mobile si tinge di horror con l'evento di Halloween

Senza adagiarsi sugli allori dell'incredibile risultato raggiunto al lancio di Call of Duty Mobile con i 100 milioni di download nella prima settimana, Tencent e Activision lanciano ufficialmente l'evento a tema Halloween dello sparatutto per iOS e Android, illustrando nel dettaglio tutte le novità previste.

Differentemente da altre iniziative a tema come quella del Sanguinoso Raccolto di Borderlands 3, l'evento di Halloween di COD Mobile sarà di breve durata e si protrarrà solo da oggi, lunedì 21 ottobre, fino alla sera di venerdì 1 novembre.

Durante questo periodo, gli appassionati del fenomeno battle royale del momento potranno ottenere contenuti esclusivi e oggetti speciali che spazieranno dalla modalità Hard Point a tempo limitato alle Scorestreak da effettuare con le Molotov. Per tutta la durata dell'evento di Halloween, la rotazione di mappe multiplayer comprenderà anche una versione a tinte oscure di Standoff: per accedervi, basterà selezionarla dall'apposita lista di attività aggiunta per le sfide online Team Deathmatch, Seek and Destroy e Domination.

