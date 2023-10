Dolcetto o revolverata? Halloween invade la Frontiera di Red Dead Online

Mentre proseguono i festeggiamenti per i 10 anni di GTA 5 e GTA Online, Rockstar Games invita tutti gli esploratori della Frontiera multiplayer di Red Dead Online a partecipare alle attività dell'evento di Halloween.

"Le forze oscure scendono sulla Frontiera", è l'incipit scelto da Rockstar per prepararci all'orrore e, ovviamente, ai tanti bonus previsti per gli appassionati di Red Dead Online che si cimenteranno nelle sfide speciali dell'evento di Halloween da qui ai prossimi giorni.

Per tutta la durata della fase ingame di Red Dead Online dedicata ad Halloween, i giocatori potranno ottenere numerose ricompense tenendo a bada le entità maligne desiderose di banchettare con le parti molli degli abitanti dei villaggi che imperlano l'enorme open world del comparto multiplayer di RDR2.

La sfida contro le forze oscure garantirà l'accesso a bonus doppi in Chiamata alle Armi di Halloween, con la possibilità ulteriore di ottenere nuovi oggetti rari e maledetti con il Pass di Halloween 2. Nel frattempo, Madane Nazar chiamerà a raccolta tutti i Collezionisti per spronarli a riportare alla luce cimeli e oggetti preziosi nascosti, anche qui con tante ricompense aumentate da acquisire avventurandosi nelle aree più infestate della Frontiera.

Sono inoltre previsti numerosi sconti per l'acquisto di cavalli e, per coloro che vorranno fronteggiare le orde di non morti, la possibilità dal 17 ottobre di accedere a tre nuove mappe per Notte di Terrore. Quanto al Pass di Halloween 2, Rockstar ci informa che la progressione del pass comprendere 15 livelli, ciascuno dei quali consentirà ai giocatori di sbloccare maschere speciali, indumenti insanguinati e accessori micidiali con cui incutere paura in nemici e alleati.

Chi accedere ai server di Red Dead Online tra il 31 ottobre e il 6 novembre, inoltre, otterrà un paio di Guanti Helsby color arancione zucca, che s'aggiungono al Cappello da Cavaliere Nero e rosso e alla Giacca da Cacciatore rossa da sbloccare entrando in partita in qualsiasi momento del mese di ottobre.