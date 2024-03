Dollhouse Behind The Broken Mirror: l'horror in prima persona su PC e console nel 2024

Se amate le avventure horror e il ritorno di Alone in the Dark non vi è bastato, il 2024 vi riserva un'altra novità: il publisher Soedesco ha annunciato ufficialmente Dollhouse Behind The Broken Mirror, inquietante al punto giusto già dal suo reveal trailer.

Sviluppato da Indigo Studios, Dollhouse Behind The Broken Mirror è previsto in uscita su PC via Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X/S in un periodo di quest'anno al momento non meglio precisato. Sappiamo però che il gioco vanterà un'impostazione in prima persona e ci metterà nei panni di Eliza de Moor, in passato una celebre cantante ed ora lontana dai tempi d'oro della sua carriera, affetta da amnesia e intrappolata in un labirinto delle sue memorie perdute. Attraverso una medicina sperimentale, Eliza attraverserà una realtà oscura e sinistra nel tentativo di recuperare i propri ricordi, che la porterà alla Dollhouse Mansion, luogo pieno di orrori con i quali la donna dovrà confrontarsi.

Oltre a un comparto narrativo dal ruolo centrale all'interno dell'opera, Dollhose Behind The Broken Mirror offrirà anche diversi puzzle ambientali oltre alla possibilità di effettuare delle scelte che modificheranno l'evoluzione degli eventi determinando quale sarà il destino di Eliza. Soedesco e Indigo Studios vi danno dunque appuntamento al 2024, in attesa di una data d'uscita definitiva.

