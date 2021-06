Dolmen annunciato: dettagli sul soulslike ispirato a Dead Space

Nell'ambito della presentazione della nuova etichetta Prime Matter, Koch Media rivela dettagli su Dolmen, soulslike firmato del team brasiliano Massive Work Studio e presentato attraverso un lungo trailer che ci ha dato un assaggio del suo stile e le sue meccaniche di gioco.

L’opera non si ispira soltanto ai Dark Souls di From Software ma è fortemente influenzata anche dal mai dimenticato Dead Space della defunta Visceral Games (l’armatura del protagonista ha infatti una certa somiglianza con la tuta indossata da Isaac Clarke, protagonista della serie prodotta da Electronic Arts). Il gioco è ambientato nello spazio e ci mette nei panni di un personaggio noto semplicemente come “il Comandante”, che si risveglia in circostanza misteriose in un pianeta inospitale noto come Revion Prime, posto ai margini dell’universo. L’astronauta non ha chiaro il motivo per cui si ritrova su quel mondo ostile a combattere mostruosità aliene aberranti nel frattempo che cerca di capire come fuggire. Tra le altre caratteristiche, il soulslike in salsa sci-fi di Massive Work Studio è realizzato utilizzando il motore grafico Unreal Engine 4 e, oltre al comparto single player, offrirà anche delle componenti multiplayer.

Dolmen non ha attualmente una data d’uscita ben definita ed è previsto per un generico 2022 sia su PC che su console di vecchia e nuova generazione.