Dolmen: quando esce il soulslike ispirato a Dead Space? La data trapela dallo store Xbox

Mentre i fan di Isaac Clarke aspettano con impazienza delle novità su Dead Space Remake, il Microsoft Store solletica la curiosità degli appassionati di sci-fi horror facendo trapelare la data di lancio di Dolmen, l'ambizioso soulslike ispirato a Dead Space in sviluppo presso Massive Work.

L'importante anticipazione sulla data di lancio di Dolmen arriva proprio dal negozio digitale della casa di Redmond: l'ultimo aggiornamento del Microsoft Store alla scheda di Dolmen, infatti, sembra essere propedeutico alla sua commercializzazione su console Xbox.

Oltre alla sinossi ufficiale in lingua italiana e ad una nuova infornata di immagini ingame, l'update della scheda di Dolmen ne segnala l'uscita per il 20 maggio 2022. L'indiscrezione, se confermata, dovrebbe riguardare per riflesso anche le versioni PC, PS4 e PlayStation 5 dell'horror edito da Prime Matter.

A chi ci avvicina solo adesso a questo soulslike fantascientifico, ricordiamo che Dolmen deve il suo nome ai cristalli alieni che gli utenti, nei panni di un intrepido astronauta, dovranno raccogliere per scoprire il segreto dei viaggi spaziotemporali e interdimensionali. La vocazione soulslike del titolo viene esplicitata nel sistema di progressione adottato dai ragazzi di Massive Work per favorire l'esplorazione di un mondo alieno pieno di mostri ed equipaggiamenti da acquisire.

