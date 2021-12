Dolmen: il soulslike horror ispirato a Dead Space alla prova

Un nuovo soulslike a tinte horror e sci-fi: ecco Dolmen! Eccovi le nostre impressioni sull'ultima, ambiziosa esperienza realizzata dagli studio Massiwe Work traendo spunto da opere come Dead Space e Dark Souls.

Le ore trascorse nella dimensione a tinte oscure di Dolmen ci restituiscono l'immagine di un titolo che, purtroppo, risulta essere estremamente derivativo, con pochi spunti di originalità e tratti, sia ludici che strettamente contenutistici, in grado di elevarlo dalla massa delle opere analoghe.

Va comunque sottolineato che il progetto si trova ancora in pieno sviluppo e che la versione preliminare da noi testata suggerisce delle modifiche anche profonde all'impianto di gameplay e all'esperienza di gioco nel suo insieme. Al netto delle indubbie capacità dei suoi autori, ci risulta però difficile immaginare che il titolo, per il tempo residuale di sviluppo, possa migliorare sensibilmente e andare incontro a una netta evoluzione rispetto a quanto mostrato, e ammirato, in sede di prova.

Ad ogni modo, ricordiamo a chi ci segue che il nuovo soulslike sci-fi edito da Prime Matter uscirà nel 2022 su PC e console, presumibilmente PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più su questo progetto, sui suoi punti di forza e sulle debolezze ravvisate nei nostri ultimi test, sulle pagine di Everyeye.it potete leggere lo speciale su Dolmen a firma di Daniele D'Orefice.