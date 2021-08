Dolmen: il soulslike ispirato a Dead Space sarà alla Gamescom 2021

I vertici di Prime Matter presenzieranno alla Gamescom 2021 per fornire a Massive Work Studio l'opportunità di mostrare al pubblico Dolmen nel corso di diversi appuntamenti in streaming che sveleranno, finalmente, il gameplay di questo ambizioso soulslike ispirato a Dead Space.

La kermesse videoludica di Colonia farà perciò da sfondo alla presentazione ufficiale del gameplay di Dolmen, un progetto crossgen che calerà gli appassionati di action GDR in terza persona in una dimensione fantascientifica a tinte horror.

I fan del genere potranno così ammirare le primissime scene ingame di Dolmen, ivi compresa una battaglia con un boss che i ragazzi dello studio Massive Work preannunciano essere "davvero epica". Le World Premiere di Dolmen tra gameplay e boss fight saranno trasmesse nel corso del pre-show dell'Opening Night Live che si terrà il 25 agosto dalle ore 19:30 italiane e durante il Future Games Show che si aprirà alle ore 22:00 di mercoledì 26 agosto. Ma non è tutto.

Nelle giornate successive, Prime Matter svelerà ulteriori dettagli sul gameplay di Dolmen attraverso degli streaming che si terranno il 27, 28 e 29 agosto dalle ore 18:00 con la partecipazione di Lobos Jr, un creatore di contenuti divenuto celebre tra gli appassionati di soulslike per le sue sfide estreme con i nemici e le creature più letali di capolavori come Dark Souls o Bloodborne.

Il lancio di Dolmen è previsto nel 2022 su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.