Dolmen: primo video gameplay per il soulslike ispirato a Dead Space

In via di sviluppo presso la software house brasiliana Massive Work Studio, Dolmen ha saputo catturare l'attenzione dei videogiocatori ancor prima di mostrarsi in azione. Questo perché il titolo si ispira in maniera piuttosto evidente a due capolavori dell'industria come Dark Souls e Dead Space.

In occasione del nuovo appuntamento con il Future Game Show, gli sviluppatori ci hanno finalmente concesso il primo assaggio di gameplay tratto dall'action game. Il titolo sembra porre salde radici in un'ambientazione fantascientifica dai toni oscuri, con il nostro protagonista che potrà imbracciare armi corpo a corpo e numerose bocche da fuoco per farsi largo tra le orde di mostruose creature aliene. Il design della divisa del Comandante, nonché la visuale dietro le spalle che si attiva nelle fasi di shooting non possono che farci tornare alla mente il mai dimenticato Isaac Clarke di Dead Space, nel mentre il combat system del gioco sembra trarre generalmente forte ispirazione dalla saga dei Souls di From Software. Cosa ne pensate di questo primo video gameplay del gioco di Massive Work?

Dolmen è atteso nel corso del 2022 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma sono previste anche le versioni ottimizzate per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per ulteriori dettagli al riguardo, vi invitiamo a consultare la nostra Anteprima di Dolmen.