Dolphin tornerà su Steam? Gli sviluppatori dell'emulatore gettano la spugna

Sulla spinta delle azioni intraprese (e minacciate) da Valve e Nintendo per rimuovere Dolphin da Steam, gli autori dell'emulatore che consente di eseguire su PC (ma non solo) i giochi GameCube e Wii decidono di gettare la spugna e di dire definitivamente addio al celebre negozio digitale.

"Quello che è realmente accaduto è che l'ufficio legale di Valve ha contattato Nintendo per chiedere informazioni in merito all'uscita annunciata di Dolphin su Steam", si legge nella dichiarazione resa dagli sviluppatori di questo software per confermare, appunto, la propria intenzione di desistere da ogni altro tentativo di portare l'emulatore sullo store Valve.

Sempre dal team di Dolphin trovano conferma le attività portate avanti da Nintendo e Valve per impedire l'arrivo dell'emulatore di GameCube e Wii su Steam: "Data la posizione assunta da Nintendo in tema di emulazione, riteniamo che la richiesta avanzataci da Valve di ottenere l'approvazione da Nintendo per portare Dolphin su Steam sia impossibile. Pertanto, il nostro team ha deciso di interrompere ogni piano legato alla pubblicazione di Dolphin su Steam".

Gli sviluppatori di Dolphin, ad ogni modo, spiegano di voler proseguire i lavori sull'emulatore e preannunciano la pubblicazione di un nuovo update che consenta agli utenti di accedere a un'interfaccia grafica 'in stile Big Picture' che possa facilitare la fruizione dell'emulatore con un controller.