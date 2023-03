Dolphin arriva su Steam nel 2023: l'emulazione console su PC e Steam Deck

Negli ultimi anni il mondo degli emulatori videoludici ha fatto molto parlare di sé, basti pensare al recente avvistamento di giochi Nintendo GameCube e Wii su Xbox Series X.

Tra i grandi protagonisti del dibattito legato a tali tecnologie troviamo Dolphin, uno dei principali emulatori attualmente disponibili in rete. Il software si presenta al pubblico come uno strumento volto a fruire dei titoli legati alla sesta e settima generazione di console. Tra gli hardware interessati dalle attività di Dolphin, troviamo in particolare Nintendo GameCube e Nintendo Wii.

A riaccendere la discussione del tema, contribuisce un annuncio decisamente inatteso: l'imminente pubblicazione di Dolphin su Steam. Stando ai creatori dell'emulatore, il software sarebbe infatti ormai pronto a farsi strada nello store Valve, con pubblicazione attesa entro il giugno 2023. A testimonianza della serietà delle intenzioni del team, segnaliamo che la pagina Steam di Dolphin è già online, con tanto di descrizione del prodotto e la promessa di portare i classici del passato su hardware moderni, con risoluzioni potenziate, frame rate migliorati e supporto alla fruizione multiplayer online.



Al momento, non vi sono state reazioni da parte di Nintendo all'annuncio condiviso dal team di Dolphin, ma non è da escludere che la Grande N possa muoversi per tutelare l'esclusività dei propri titoli del passato.