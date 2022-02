Domanda a tema Pokemon in un corso pubblico per i Carabinieri, il sindacato interviene

L'associazione sindcale UNARMA ha pubblicato una nota indirizzata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, come mai ne parliamo su queste pagine? Perché il motivo scatenante è legato ai Pokemon, una domanda sui mostriciattoli di Game Freak è infatti stata inserita nel ventisettesimo concorso per Sovrintendenti.

Come riportato da TGCom24, Antonio Nicolosi, Segretario Generale di UNARMA, spiega come sia del tutto normale che domande di cultura generale siano presenti nei test dell'Arma dei Carabinieri ma obiettiva la presenza di una domanda specifica come "Qual è una delle caratteristiche dei Pokemon, le creature dell'omonimo videogioco ideato da Satoshi Tajiri?". Tra le possibili risposte troviamo "si nutrono di pizza", "non muoiono in battaglia", "camminano all'indietro e "si spostano su una biciletta con una sola ruota."

La perplessità di Antonio Nicolosi non riguarda come detto (solamente) la domanda sui Pokemon ma proprio questo tipo di quesito, ritenuto troppo specifico e non appartenente al filone della cultura generale. Per quanto i Pokemon ed i videogiochi in genere rappresentino ormai parte della cultura pop del nostro paese, il Segretario Generale di UNARMA sottolinea in ogni caso come il quesito non fosse propriamente in linea con la professione e forse si sarebbe potuto optare per una domanda diversa. L'Arma dei Carabinieri non si è ancora pronunciata in merito dopo la segnalazione di UNARMA.