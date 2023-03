Avete domande o dubbi sui videogiochi? Vi rispondiamo l'8 marzo su Twitch dalle 15:00

Torna l'appuntamento con il Q&A Gaming di Everyeye.it, lo spazio dedicato alle vostre domande e alle nostre risposte, come sempre in diretta su Twitch a partire dalle 15:00 di mercoledì 8 marzo.

Siamo pronti ad accogliervi sul canale Twitch di Everyeye, per una sessione di domande e risposte a tema videogiochi, lasciateci qui sotto i vostri quesiti sui temi del momento (e non solo, ovviamente) risponderemo durante la diretta. Vi invitiamo come di consueto ad essere concisi nella formulazione delle domande, così da poter rispondere al maggior numero di persone nell'arco delle due ore di live.

Le novità di cui parlare non mancano, dalle novità emerse durante la prova di Final Fantasy 16 su PlayStation 5 fino al prossimo debutto di Resident Evil 4 Remake, senza dimenticare lo scontro a distanza tra Microsoft e Sony, l'annuncio di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 e la richiesta di ban di Atomic Heart. Appuntamento dunque alle 15:00 dell'8 marzo per un nuovo appuntamento live su Twitch.