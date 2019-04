Domande e Risposte, Apex Legends e maratona 48 ore live tra le dirette della settimana

Come ogni lunedì vi proponiamo il palinsesto targato Everyeye.it, una settimana molto particolare quella appena iniziata, che vedrà la trasmissione della tanto attesa maratona live 48H Gaming People con Francesco Fossetti, Alessandro Bruni, Tommaso "Todd" Montagnoli e tantissimi altri ospiti!

48H Gaming People inizierà alle 10:00 di mercoledì 17 aprile e andrà avanti per le successive 48 ore, fino alla stessa ora di venerdì 19. Di seguito, il palinsesto completo:

Lunedì 15 aprile

Ore 17: Red Dead Online

Ore 21: Apex Legends feat RNade

Martedì 16 aprile

Ore 16: Q&A

Ore 19: Apex Legends feat. il Green

Ore 21: The Division 2 feat. Giorno Gaming

Mercoledì 17 aprile

10: 48H Gaming People

Giovedì 18 aprile

10: 48H Gaming People

Venerdì 19 aprile

Ore 10: Fine 48H Gaming People

Ore 17: The Division 2 feat. Giorno Gaming

Ore 19: Super Smash Bros. feat SchiacciSempre

Ore 21: Fortnite feat RNade

Sabato 20 aprile

Ore 17: Super Smash Bros. feat SchiacciSempre

Il palinsesto è provvisorio e soggetto a cambiamenti e modifiche. Per tutti gli aggiornamenti e per seguire le trasmissioni potete sintonizzarvi sul canale Twitch di Everyeye.it, le repliche invece saranno disponibili poco dopo sul canale YouTube Everyeye On Demand.