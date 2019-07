Domande e Risposte, Apex Legends, Smash Bros. e Destiny 2 oggi su Twitch

Solo Everyeye è capace di trasfermare un banale afoso pomeriggio di fine luglio in una giornata ricca di appuntamenti divertenti. Non ci credete? Date un'occhio al programma di oggi sul nostro canale Twitch!

Si parte infatti alle 16 con una bella sessione di Domande e Risposte: iniziate a scrivere le vostre domande e curiosità sul mondo dei videogame nei commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette durante il Q&A.

Alle 17 poi si passa alle mazzate senza pietà con Super Smash Bros. Ultimate, giocato inieme a SchiacciSempre. Non dimenticatevi che oggi pomeriggio è previsto un Nintendo Direct su Smash, per cui parleremo anche di tutte le novità annunciate.

Alle 19 gli amanti dei battle royale avranno pane per i loro denti con una sessione di Apex Legends insieme al Green, e concluderemo poi la giornata alle 21 giocando a Destiny 2 insieme a Giorno Gaming.

Dunque, ricapitolando:

Martedì 30 luglio

Ore 16:00 - Q&A

Ore 17:00 - Super Smash Bros. Ultimate feat SchiacciSempre

Ore 19:00 - APEX Legends feat. il Green

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. Giorno Gaming

Per seguire tutte le nostre dirette, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye.it, oppure potete guardarle in replica sul canale YouTube Everyeye on Demand. Insomma, non avete proprio scuse per non seguirci.