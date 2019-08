Domande e Risposte, Astral Chain e il gameplay di Cyberpunk 2077 oggi in diretta su Twitch

Oggi è una giornata davvero ricca sul canale Twitch di Everyeye.it, con la programmazione di tre dirette che andranno a coprire tutto l'arco del pomeriggio fino alla prima serata.

A partire dalle 15:00 la redazione sarà in diretta per una nuova sessione di Domande e Risposte in formato Deluxe: due ore di trasmissione per rispondere a tutti i vostri dubbi sul mondo dei videogiochi, sui giochi in arrivo e sulle nuove console. Potete iniziare a pubblicare i vostri quesiti qui sotto, i più interessanti troveranno risposta durante la trasmissione.

Alle 17.00 spazio al gameplay di Astral Chain, la nuova esclusiva di Platinum Games per Nintendo Switch disponibile da oggi, infine alle 20:00 chiudiamo le trasmissioni con il commento live del reveal gameplay di Cyberpunk 2077: CD Projekt RED mostrerà 15 minuti di gioco e noi saremo su Twitch per vederlo insieme a voi!

L'appuntamento è sul canale Twitch di Everyeye.it, al quale vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti dell'inizio delle dirette. Non mancate!