Domande & Risposte, Bioshock e tanto altro in diretta su Twitch oggi

Siamo a martedì, la settimana è appena iniziata, e ci pensiamo noi a farvi trascorrere un po' di tempo in compagnia e senza pensieri, per cui liberate l'agenda ragazzi, perché oggi sul nostro Canale Twitch vi aspettano diversi appuntamenti da non perdere.

Partiamo subito alla grande alle 16 con una bella sessione di Domande e Risposte, con il nostro Q&A Live. Sappiamo che tra l'arrivo della next-gen, i nuovi annunci di PlatinumGames, la remastered di The Wonderful 101 e quant'altro, sarete pieni di domande e curiosità che noi siamo lieti di soddisfare. Per cui iniziate pure a scrivere le vostre domande nei commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette durante la diretta.

Alle 17 sarà la volta del DLC di Bioshock Infinite, per un bel salto nel passato con uno sguardo al futuro. Come saprete infatti, c'è un nuovo Bioshock in arrivo prossimamente, per cui meglio arrivare preparati, no?

Infine chiudiamo alle 21 con una sessione di Destiny 2, come di consueto in compagnia del nostro Giorno Gaming. Ricapitolando dunque:

Martedì 4 febbraio

Ore 16:00 - Q&A: Domande e Risposte

Ore 17:00 - Bioshock Infinite DLC

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Tutte le nostre live le potete seguire in diretta sul canale Twitch Everyeye.it, o in differita sul canale YouTube Everyeye On Demand. Vi aspettiamo!