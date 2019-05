Domande e risposte su Code Vein l'8 maggio alle 16:00

È da un po' che non sentiamo parlare di Code Vein, ma non abbiate paura: il progetto è vivo e vegeto. Dopo un nuovo contatto con il gioco, la nostra redazione è pronta a parlarne in una sessione di Domande e Risposte che si terrà, come sempre, sul canale Twitch di Everyeye.

L'appuntamento con il Q&A Speciale è fissato per le ore 16:00 di mercoledì 8 aprile. I nostri redattori vi aspetteranno per soddisfare ogni vostra curiosità e dare un risposta alle domande inerenti all'interessante action RPG di Bandai Namco Entertainment sviluppato dal team responsabile della serie God Eater. Se avete qualche quesito da porre, potete già anticiparvi usufruendo della sezione commenti in calce a questa notizia. In alternativa, potrete intervenire durante la diretta.

A tal proposito, se non lo avete già fatto, vi invitiamo ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye, un requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e gli altri membri della community in chat. Vi consigliamo inoltre di cliccare sul simbolo a forma di campanellino in alto a destra per attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi. In questo modo, verrete avvertiti poco prima dell'inizio della diretta.

Code Vein è in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC. Tempo addietro si è vociferato di una possibile versione per Nintendo Switch, ma non è mai stato annunciato nulla di concreto. Se vi serve un ripasso, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Code Vein a cura di Francesco Fossetti.