Domande e risposte su Days Gone in diretta il 25 aprile

Mancano pochissimi giorni all'uscita di Days Gone, fissata per il 26 aprile. Siamo sicuri che non state più nella pelle, ma prima dell'arrivo del gioco sugli scaffali abbiamo in serbo per voi altri due appuntamenti da non perdere assolutamente.

Alle ore 14:00 del 25 aprile, infatti, pubblicheremo l'attesa recensione di Days Gone, nella quale vi racconteremo tutto quello che c'è da sapere sull'ultima fatica di Bend Studio... ma non è finita qui! Ormai ci conoscete, a noi piace fare le cose in grande. A partire dalla stessa ora, i nostri redattori vi aspetteranno sul canale Twitch di Everyeye per un Q&A Speciale dedicato a Days Gone, durante il quale soddisferanno ogni vostra curiosità e daranno una risposta a tutti i vostri quesiti sulla produzione. Se avete delle domande da fare, potete già cominciare a scriverle nella sezione dei commenti in basso. Verranno lette durante la diretta!

A tal proposito, siete tutti invitati ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye, una requisito indispensabile per poter intervenire in chat durante la trasmissione. Vi consigliamo inoltre di cliccare sul simbolo a forma di cuore in alto a destra nella home di Twitch. In questo modo, attiverete la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi e non rischierete di mancare all'appuntamento!