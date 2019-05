Domande e Risposte su Death Stranding, Blood & Truth, FIFA e Dauntless oggi su Twitch

Oggi torna l'appuntamento di Everyeye.it con il Q&A Deluxe: due ore di domande e risposte in compagnia della redazione a partire dalle 15:00, con i primi 60 minuti interamente dedicati a Death Stranding, l'attesissimo gioco di Hideo Kojima in arrivo l'8 novembre.

Potete iniziare a lasciare qui sotto le vostre domande, come detto la prima ora del Q&A Deluxe sarà dedicata a Death Stranding mentre nella seconda troveranno spazio i quesiti più generici riguardanti il mondo dei videogiochi e i rumor sull'imminente E3 di Los Angeles...

Alle 17:00 spazio invece a Blood & Truth giocato in Realtà Virtuale mentre alle 19:00 torna Il Green con una live dedicata a FIFA, per parlare delle novità che ci attendono in FIFA 20. Alle 21:00 infine OneHandFra giocherà a Dauntless, action game free to play stile Monster Hunter capace di riscuotere un enorme successo con oltre sei milioni di giocatori attivi nella prima settimana.

Segnato tutto? Ora non vi resta che iscrivervi al nostro Canale Twitch per seguirle tutte. Inoltre, tutte le nostre live, le trovate anche in replica sul Canale YouTube Everyeye on Demand. Vi aspettiamo!