Domande e risposte su Death Stranding, Q&A Speciale su Twitch il primo novembre

Prima del lancio di Death Stranding, fissato per l'8 novembre su PlayStation 4, ci sono altri due appuntamenti ai quali non potete assolutamente mancare. Tirate fuori le agende e prendete nota.

Innanzitutto, alle ore 8:01 di venerdì 1 novembre troverete sulle pagine di Everyeye l'attesissima recensione di Death Stranding. Il nostro Alessandro Bruni sta viaggiando nei panni di Sam Porter Bridges per le desolate United Cities of America da un bel po' di giorni ormai, ed è ansioso di condividere con voi le sue impressioni e, ovviamente, la valutazione finale. Lo stesso giorno, a partire dalle ore 10:00, vi aspettiamo inoltre sul canale Twitch di Everyeye per una sessione di domande e risposte interamente incentrata sull'ultimo lavoro di Hideo Kojima. La nostra redazione risponderà a tutte le vostre domande e soddisferà ogni vostro curiosità su Death Stranding: se avete già qualche quesito in mente, potete approfittare della sezione dei commenti in basso: i più interessanti verranno letti durante la diretta!

A pochi giorni dalla pubblicazione su PlayStation 4, inoltre, Kojima Productions ha lanciato la bomba: Death Stranding uscirà anche su PC grazie a 505 Games, pertanto sarà un'esclusiva PlayStation 4 solo temporale. Insomma, gli argomenti di cui parlare non mancheranno affatto. Vi aspettiamo numerosi!