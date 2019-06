Domande e Risposte Deluxe Edition, Bloodstained e Crash Team Racing oggi su Twitch!

Siete pronti per una nuova sessione di Domande e Risposte in diretta? Oggi pomeriggio dalle 15:00 torna il Q&A Deluxe della durata di due ore, ma questo non è l'unico appuntamento odierno...

A partire dalle 14:00 saremo in diretta con Crash Team Racing mentre dopo il Q&A, alle 17:00, riprenderemo con Bloodstained Ritual of the Night, erede spirituale della serie Castlevania. Alle 19:00 spazio al Green con Apex Legends, infine alle 21:00 OneHandFra giocherà a Crash Team Racing. Cinque appuntamenti imperdibili, che vi accompagneranno dal primissimo pomeriggio e fino alla tarda serata di questo afoso venerdì di metà giugno.

Tutto chiaro? Bene. Ora non dovete fare altro che iscrivervi al nostro canale ufficiale di Twitch (o se siete dei pigroni anche su Everyeye On Demand, il nostro canale YouTube dedicato alle repliche) e... beh, preparare i popcorn. Vi aspettiamo!