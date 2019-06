Domande e Risposte Deluxe Edition e MH World Iceborne in diretta oggi su Twitch

Oggi pomeriggio a partire dalle 15:00 torna il Q&A Deluxe della durata di due ore, un nuovo appuntamento con la redazione che vi terrà compagnia in questo afoso venerdì di fine giugno.

Potete iniziare a pubblicare i vostri quesiti sul mondo dei videogiochi nello spazio commenti qui sotto, le domande più interessanti troveranno risposta durante la trasmissione. Dopo il Q&A, alle 17:00, saremo ancora in diretta con la Beta di Iceborne, la prima grande espansione di Monster Hunter World in arrivo a settembre, ora in fase di test su PS4.

Tutto chiaro? Bene. Ora non dovete fare altro che iscrivervi al nostro canale ufficiale di Twitch (o se siete dei pigroni anche su Everyeye On Demand, il nostro canale YouTube dedicato alle repliche) e... beh, preparare i popcorn. Vi aspettiamo!