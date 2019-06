Domande e Risposte Deluxe Edition, The Sinking City e Apex Legends oggi su Twitch

Andrà in onda oggi pomeriggio su Twitch una nuova sessione di Domande e Risposte in versione Deluxe: dalle 16:00, due ore di diretta per rispondere a tutte le vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi. Potete iniziare a pubblicare i vostri quesiti qui sotto!

Le dirette però non finiscono qui perchè subito dopo il Q&A, alle 18:00, vi mostreremo il gameplay di The Sinking City e lo stesso faremo in prima serata, a partire dalle 21:00. Ma prima spazio al Green con le novità di Apex Legends, il popolarissimo Battle Royale di Respawn.

Tutto chiaro? Bene. Ora non dovete fare altro che iscrivervi al nostro canale ufficiale di Twitch (o se siete dei pigroni anche su Everyeye On Demand, il nostro canale YouTube dedicato alle repliche) e... beh, preparare i popcorn. Vi aspettiamo!