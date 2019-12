Domande e Risposte, Destiny 2, e Arise: A Simple Story oggi in diretta su Twitch

Sembrava un uggioso Martedì 3 Dicembre qualunque, dove la noia vi ha fatto per un attimo pensare di uscire di casa ed anticipare magari i regali di Natale, ma poi l'attenzione è stata catturata dal palinsesto delle live del canale Twitch di Everyeye, e giustamente avete deciso di restare a casa.

Come biasimarvi, del resto? E allora diamo insieme uno sguardo a cosa ci aspetta oggi in diretta, perché ci sono appuntamenti davvero da non perdere, a partire dal primo, che vedrà protagonisti proprio voi. Alle 16 infatti si parte con una sessione di Q&A, Domande e Risposte, in cui cercheremo di soddisfare tutte le vostre curiosità a tema videoludico. Iniziate a scrivere le vostre domande nei commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette in diretta.

Alle 17 poi è l'ora di giocare una piccola perla appena uscita, Arise: A Simple Story. Si tratta dell'opera di un Piccolo Studio, di nome e di fatto (è davvero il nome degli sviluppatori!), un'opera delicata e toccante che giocheremo in diretta con voi. Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Arise: A Simple Story.

Si chiude infine alle 21 con una sessione di Destiny 2: Ombre dal Profondo insieme a Giorno Gaming. Del resto, visto il reveal della nuova stagione di Destiny 2 previsto per domani, dobbiamo arrivare preparati, no?

E allora, ricapitolando:

Martedì 3 dicembre

Ore 16:00 - Q&A: Domande e Risposte

Ore 17:00 - Arise: A Simple Story

Ore 21:00 - Destiny 2: Ombre dal Profondo feat Giorno Gaming

Per seguire in diretta tutte le nostre live, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye.it, oppure le trovate anche in differita sul canale YouTube Everyeye On Demand.