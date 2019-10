Domande & Risposte, Destiny 2 e tanto altro nelle live di oggi su Twitch

Avete già deciso come passerete il pomeriggio? E come mai proprio sul canale Twitch di Everyeye.it? Beh, perché le live di oggi sono davvero imperdibili, che domande! Da PES 2020 a Destiny 2: Ombre dal Profondo, ce n'è davvero per tutti i gusti, e ci sarà spazio anche per le vostre domande!

Ma andiamo in ordine: il calcio d'inizio è previsto per le 14, e l'espressione non l'abbiamo utilizzata a caso. Si parte infatti con PES 2020, per cui iniziate a fare stretching, preparate i parastinchi e venite con noi a tirare quattro calci al pallone virtuale.

Alle 16 spazio alle vostre domande, per un'ora di Q&A dove risponderemo a tutti i vostri dubbi e curiostà varie. Iniziate a scrivere le vostre domande sotto i commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette durante la diretta.

Alle 17 ci spostiamo su Concrete Genie, l'ultima particolarissima esclusiva Sony, un inno alla fantasia e alla creatività. Non ci credete? Leggete la recensione di Concrete Genie su Everyeye.it.

Si chiude poi alle 19, quando giocheremo alla nuova espansione di Destiny 2: Ombre dal Profondo, insieme all'instancabile GiornoGaming.

Ricapitolando, dunque:

Martedì 8 ottobre

Ore 14:00 - PES 2020

Ore 16:00 - Q&A: Domande e Risposte

Ore 17:00 - Concrete Genie

Ore 19:00 - Destiny 2: Ombre dal Profondo feat GiornoGaming

Per partecipare, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Twitch, e ricordate che potete seguire le nostre live anche in differita, sul canale YouTube Everyeye on Demand. Vi aspettiamo!