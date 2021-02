Domande e Risposte in diretta oggi alle 15:00, lasciateci qui i vostri quesiti

E' venerdì e questo vuol dire solo una cosa: il ritorno del Q&A Deluxe sul canale Twitch di Everyeye.it, come di consueto a partire dalle 15:00 di oggi pomeriggio. Due ore di domande e risposte in diretta in compagnia della redazione, pronta a rispondere a tutte le vostre domande.

Come sempre ci troverete sul canale Twitch di Everyeye, all'ordine del giorno le risposte alle vostre domande che vi invitiamo ad anticiparci nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, la redazione farà il possibile per replicare ad ogni quesito e a tal proposito vi invitiamo ad essere brevi e concisi così da poter soddisfare il maggior numero di richieste nel corso della live.

Questa sera andrà in onda la cerimonia di apertura della BlizzCon 2021 e quale miglior occasione per fare il punto della situazione sui rumor? Inoltre si parla con sempre maggior insistenza del possibile ritorno di Silent Hill con due giochi in fase di sviluppo. Sarà vero?

In attesa delle vostre domande, vi ricordiamo che l'appuntamento di quest'oggi è fissato per le 15:00 e vi invitiamo a raggiungerci sul canale Twitch di Everyeye, vi ricordiamo che per iscriversi al canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore, il vostro supporto è indispensabile per continuare a crescere come community.