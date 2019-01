Domande e risposte su Far Cry New Dawn e Trials Rising domani alle 17:00

Il mese prossimo approderanno sul mercato due importanti produzioni targate Ubisoft: stiamo parlando di Far Cry: New Dawn, seguito diretto del quinto capitolo che ci porterà in un Montana post-atomico, e Trials Rising, nuovo esponente della serie arcade a base di motociclette di RedLynx.

Recentemente abbiamo avuto modo di provarli entrambi, e siamo ora pronti a parlarne con voi nel corso di un Q&A Speciale. A partire dalle ore 17:00 di domani 25 gennaio, la redazione vi aspetterà in diretta sul canale Twitch di Everyeye per soddisfare ogni vostra curiosità e rispondere a tutte le vostre domande inerenti alle due produzioni. Potete già porre i vostri quesiti utilizzando la sezione dei commenti in calce a questa notizia: i più interessanti verranno letti durante la diretta!

Siete tutti invitati ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye, un requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e gli altri utenti della community in chat. Se volete essere sicuri di non mancare all'appuntamento, vi consigliamo di cliccare sul simbolo a forma di cuore in alto a destra nell'homepage di Twitch, in modo da arrivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi.

Prima di salutarvi, ricordiamo che Far Cry: New Dawn verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 15 febbraio. Trials Rising, invece, debutterà il 26 febbraio su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.