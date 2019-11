Domande e Risposte, giochi Google Stadia e Destiny 2 in diretta oggi su Twitch

In questo freddo martedì di metà novembre torna l'appuntamento con il Q&A di Everyeye.it: a partire dalle 16:00 la redazione sarà in diretta per rispondere alle vostre domande, ma questa non è ovviamente l'unica trasmissione prevista per oggi.

Tutte le vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi saranno soddisfatte a partire dalle 16:00 di oggi pomeriggio, per cui iniziate a scrivere ciò di cui vorreste parlare nei commenti sotto questa news. Alle 17:00 spazio invece ai giochi di Google Stadia, con Francesco che ci mostrerà nel dettaglio alcuni dei titoli di lancio della piattaforma di Big G, infine stasera alle 21:00 torna Giorno Gaming con un nuovo appuntamento dedicato a Destiny 2 Ombre dal Profondo.

Potete seguire tutte le nostre dirette sul canale Twitch Everyeye.it (vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio dell trasmissione) o in differita sul canale YouTube Everyeye on Demand.