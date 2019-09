Domande e Risposte, GreedFall e PES 2020 in diretta oggi su Twitch

Sono ben sei le trasmissioni in programma sul canale Twitch di Everyeye.it in questo fresco martedì di inizio settembre, a partire dalle 11:00 del mattino e fino alla tarda serata. Di seguito il palinsesto completo di martedì 10 settembre.

Alle 11:00 Francesco Fossetti sarà in diretta con la seconda parte della Blind Run di Remnant From the Ashes mentre alle 14:00 spazio a GreedFall, il nuovo gioco degli autori di The Technomancer. Alle 16:00 invece torna il Q&A del martedì, potete usare lo spazio qui sotto per porre le vostre domande alla redazione, le più interessanti troveranno risposta in diretta.

Si continua alle 17:00 con eFootball PES 2020 mentre alle 19:00 spazio a Il Green per discutere delle novità di FIFA 20. Infine, alle 21:00 Giorno Gaming torna su Destiny 2 per prepararsi al lancio di Ombre dal Profondo, la nuova espansione in arrivo il primo ottobre.

Per seguire tutte le nostre live, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye.it, in questo modo riceverete una notifica pochi minuti dell'inizio delle trasmissioni. Le repliche saranno visibili anche in differita di qualche ora sul canale YouTube Everyeye on Demand, non mancate!