Domande e risposte su Man of Medan in diretta l'11 luglio su Twitch

Mancano ancora diverse settimane al lancio di Man of Medan, primo capitolo della serie antologica Dark Pictures di Supermassive Games, previsto per il prossimo 30 agosto. Il nostro Francesco Fossetti, in ogni caso, ha già avuto modo di provarlo con mano nei giorni scorsi, ed è pronto a parlarvene.

A partire dalle ore 17:00 di giovedì 11 luglio, vi aspetterà sul canale Twitch di Everyeye per una sessione speciale di domande e risposte, durante la quale fugherà tutti i vostri dubbi e soddisferà ogni vostra curiosità sull'interessante progetto, caratterizzato da una formula di gioco in tutto e per tutto simile da quella proposta - con successo - da Until Dawn quattro anni fa. Il titolo seguirà una serie di sventurati personaggi, isolati dal resto del mondo a bordo di una nave misteriosa che cela degli orrori indicibili. Se avete già delle domande da porre, potete utilizzare la sezione dei commenti in basso. Le più interessanti verranno lette durante la diretta! In alternativa, potrete usufruire della chat del canale.

A tal proposito, siete tutti invitati ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye, un requisito fondamentale per poter interagire con la redazione. Cliccando sul simbolo a forma di campanello, inoltre, ricevere una notifica sui vostri dispositivi poco prima dell'inizio delle trasmissioni. Nel frattempo, se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere l'anteprima di Man of Medan curata da Francesco Fossetti.