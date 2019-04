Domande e Risposte, MK11, Apex Legends e The Division 2 oggi su Twitch

Come ogni martedì, andrà oggi in onda la prima sessione di Domande e Risposte della settimana in compagnia della redazione, a partire dalle 16:00, come sempre in diretta sul nostro canale Twitch.

Potete sfruttare lo spazio commenti di questa notizia per lasciare le vostre domande, i quesiti più interessanti saranno letti e troveranno una risposta in diretta. A partire dalle 17:00 invece spazio Mortal Kombat 11 in compagnia di SchiacciSempre mentre alle 19:00 torna Il Green con Apex Legends. Alle 21:00 infine Giorno Gaming ci accompagnerà nella Washington D.C. post apocalittica di The Division 2.

Tutti gli appuntamenti andranno in onda esclusivamente su Twitch agli orati indicati, vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni. Volete vedere le repliche? Nessun problema, le trovate tutte sul canale YouTube Everyeye On Demand.