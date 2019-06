Domande e Risposte, Mortal Kombat 11, Apex Legends e Destiny 2 in diretta oggi su Twitch

Dopo la sbornia dell'E3, riprendono con regolarità le trasmissioni targate Everyeye.it, si inizia oggi con una nuova sessione di Q&A con la redazione, a partire come sempre dalle ore 16:00.

Potete iniziare a lasciare i vostri quesiti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, questa è sicuramente una buona occasione per fare chiarezza sul post E3 e sui giochi in arrivo nei prossimi mesi, senza la frenesia che caratterizza i giorni della fiera.

Il Q&A non è l'unico show previsto per martedì 18 giugno: alle 17:00 spazio a SchiacciSempre con Mortal Kombat 11 mentre alle 19:00 Il Green ci accompagnerà in una live dedicata ad Apex Legends. Infine, alle 21:00, Giorno Gaming giocherà a Destiny 2!

Tutto chiaro? Bene. Ora non dovete fare altro che iscrivervi al nostro canale ufficiale di Twitch (o se siete dei pigroni anche su Everyeye On Demand, il nostro canale YouTube dedicato alle repliche) e... beh, preparare i popcorn. Vi aspettiamo!