Domande & Risposte, Mortal Kombat 11, FIFA 19 e The Division 2 nelle live di oggi

Avete impegni oggi pomeriggio? Bene, cancellate tutto! Sarà infatti una giornatona ricca di appuntamenti sul nostro Canale Twitch, per cui prendete carta e penna o settate un promemoria sul vostro smartphone e segnatevi le live di oggi in diretta con la redazione di Everyeye.it.

Pronti? Bene, si parte alle 16 con un'interessante sessione di Q&A, ossia Domande & Risposte sul mondo videoludico. Potete cominciare già adesso a scrivere le vostre domande nei commenti, e le più interessanti saranno lette in diretta.

Alle 17 sarà poi la volta di Mortal Kombat 11, per una bella sessione di mazzate nell'ultimo capitolo del kattivissimo picchiaduro di NetherRealm insieme a SchiacciSempre. "Get over here!" dunque, e venite a scoprire tutti i segreti del gioco! Se volete arrivare preparati, ecco la nostra recensione di mortal Kombat 11.

Alle 19 tocca a FIFA 19, appunto. Bello quando tutti i tasselli vanno al posto loro, no? Bene, il campionato sta per volgere al termine, ma non tutti i verdetti sono stati già emessi e dunque rendiamo più interessante il finale di stagione insieme a il Green.

Si chiude alle 21 con The Division 2 insieme a Giorno Gaming, perché concludere la giornata con una sana sessione di sparatorie virtuali è cosa buona e giusta. Anche in questo caso, sul nostro sito trovate la nostra recensione di The Division 2.

Ricapitolando dunque:

Ore 16:00 - Q&A: Domande e Risposte

Ore 17:00 - Mortal Kombat 11 feat SchiacciSempre

Ore 19:00 - FIFA 19 feat. il Green

Ore 21:00 - The Division 2 feat Giorno Gaming

Segnato tutto? Ora non vi resta che iscrivervi al nostro Canale Twitch per seguirle tutte. Inoltre, tutte le nostre live, le trovate anche in replica sul Canale YouTube Everyeye on Demand. Non avete scuse!