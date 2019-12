Domande e Risposte, My Friend Pedro e Destiny 2 oggi in diretta su Twitch

Il Natale è alle porte, ma le dirette non si fermano mai, e così ecco che anche il palinsesto della giornata di oggi sul canale Twitch di Everyeye.it è ricco di appuntamenti da non perdere, soprattutto perché si inizia con voi nel ruolo di protagonisti.

Alle 16 infatti è prevista la nostra nuova sessione di Q&A, domande e risposte in diretta con la redazione, e di argomenti, visti gli annunci degli scorsi giorni, di sicuro non mancheranno. Iniziate a scrivere le vostre domande nei commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette durante la live!

Alle 17 poi giocheremo al folle gioco di Devolver Digital, My Friend Pedro, per tutte le vostre esigenze bananose. Meglio arrivare preparati all'appuntamento però, e dunque per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di My Friend Pedro.

Infine, si chiude alle 21 con una bella sessione di Destiny 2 insieme a GiornoGaming, lasciandosi alle spalle la giornata sparando a qualsiasi cosa si muova, o quasi.

Dunque, ricapitolando:

Martedì 17 dicembre

Ore 16:00 - Q&A Domande e Risposte

Ore 17:00 - My Friend Pedro - Xbox Game Pass

Ore 21:00 - Destiny 2 feat GiornoGaming

Per partecipare alle nostre live, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye.it, oppure potete trovarle tutte, anche in differita, sul canale YouTube Everyeye On Demand.