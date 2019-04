Domande & Risposte sulle novità di PlayStation VR oggi in diretta su Twitch

Tutto quello che avreste voluto sapere sulle novità di PlayStation VR, ma non avete mai osato chidere, ve lo dice la redazione di Everyeye! Come? In una sessione di Domande e Risposte, che andrà in onda sul nostro Canale Twitch alle 16 di oggi, Mercoledì 3 aprile.

Già, perché sul visore per la realtà virtuale di casa Sony sono in arrivo diverse novità, che abbiamo avuto l'occasione di provare in quel di New York.

Preparatevi dunque, perché parleremo dell'azione hollywoodiana di Blood & Truth, dell'orrore puro di Five Night's At Freddy's VR: Help Wanted, di No Man's Sky Beyond, l'aggiornamento del gioco di Sean Murray che introduce per l'appunto il supporto alla VR, del particolare action-adventure Falcon Age.

Spazio inoltre anche per Marvel's Iron-Man, attessissimo progetto annunciato durante PlayStation State of Play che ci metterà nei panni del celebre supereroe, e Trover Saves the Universe, il folle nuovo videogame del creatore di Rick & Morty, Justin Roiland.

Insomma, il menù è bello ricco, di carne al fuoco ce n'è tanta, non vi resta che segnarvi l'appuntamento sul calendario o sullo smartphone, inforcare il vostro casco per la realtà virtuale e fiondarvi ad iscrivervi sul nostro canale Twitch, se ancora non lo avete fatto, e aspettare le 16:00.

Vi ricordiamo inoltre che tutte le repliche delle nostre live le potete trovare anche sul canale YouTube Everyeye on Demand.