Domande e risposte sul nuovo Ghost Recon il 10 maggio

Domani sera alle 20:30 Ubisoft svelerà ai giocatori di tutto il mondo il nuovo episodio della serie Ghost Recon.

La nostra redazione seguirà l'evento in diretta sul canale Twitch di Everyeye, pronta a commentare tutte le novità che la casa francese ha in serbo per i suoi fan. In ogni caso, non abbiamo intenzione di fermarci qui: come vi abbiamo già detto, il nostro Alessandro Bruni ha già avuto modo di vederlo in azione in esclusiva italiana, e venerdì 10 maggio alle 15:00 vi aspetterà sul canale per una ricca sessione Q&A, durante la quale soddisferà ogni vostra curiosità e risponderà a tutte le vostre domande inerenti al nuovo gioco. Se avete qualche quesito da porre, potete già anticiparvi utilizzando la sezione dei commenti in basso. In alternativa, potrete intervenire durante la diretta.

A tal proposito, se non lo avete già fatto, siete invitati ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye, un requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e gli spettatori in chat. Vi consigliamo inoltre di cliccare sul simbolo a forma di campanellino in alto a destra per attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi. In questo modo, verrete avvertiti poco prima dell'inizio della trasmissione e non rischierete di mancare all'appuntamento. Cosa vi aspettate dal nuovo Ghost Recon?