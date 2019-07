Domande e risposte su PES 2020 il primo agosto su Twitch

eFootball PES 2020 si è presentato al nostro Giuseppe Arace in forma smagliante, candidandosi alla conquista del trono del miglior simulatore calcistico della prossima stagione calcistica e videoludica.

Le frecce al suo arco sono molteplici e c'è tanto da discutere al riguardo. La nostra redazione, di conseguenza, ha deciso di organizzare una nuova sessione di domande e risposte interamente dedicata al calcistico di Konami, che andrà in onda a partire dalle ore 16:00 di domani 1 agosto sul canale Twitch di Everyeye. Durante il Q&A il nostro Giuseppe Arace soddisferà ogni vostra curiosità e darà una risposta a tutti i vostri quesiti sul gameplay e i contenuti di PES 2020, che quest'anno ha strappato licenze importanti, come quella della Juventus e del campionato brasiliano. Se avete già delle domande a porre, vi invitiamo scriverle in un commento in calce a questa notizia. Le più interessanti verranno lette durante la trasmissione. In alternativa, potrete intervenire in diretta scrivendo nella chat del canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi.

eFooball PES 2020 verrà pubblicato il prossimo 10 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nel frattempo, potete già testare la versione demo del gioco con la Juventuse e leggere l'anteprima di PES 2020 apparsa quest'oggi tra le nostre pagine.