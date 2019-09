Domande e Risposte, PES 2020 e tanto Borderlands 3 nelle live di oggi su Twitch

È il day one di Borderlands 3 e dunque immaginiamo che i vostri piani per la serata consistessero nello stare incollati al divano, pad in mano e fantozziana familiare di Peroni ghiacciata a godervi il capolavoro annunciato di Gearbox. Che è più o meno ciò che abbiamo intenzione di fare anche noi.

Per cui nella giornata di oggi a partire dalle 11 ci trovate sul canale Twitch di Everyeye.it a giocare e parlare proprio di Borderlands 3. Ma non di sole sparatorie ed insulti a Claptrap vive l'uomo, per cui nel primo pomeriggio sarà anche ora di dare due calci al pallone virtuale con la Master League di eFootball PES 2020, con il titolo calcistico Konami che si è rivelato davvero un ottimo prodotto (qui trovate la nostra recensione di PES 2020 per approfondire).

Alle 15 partiremo poi con una bella sessione di Domande e Risposte in versione Deluxe, con il nostro Q&A che durerà ben due ore, in cui risponderemo a tutte le voste curiosità sul mondo dei videogiochi. Iniziate a scrivere le vostre domande nei commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette durante la diretta.

Il resto del pomeriggio e della serata saranno poi dedicate nuovamente a Borderlands 3, e dalle 21 saremo anche in compagnia di Giorno Gaming a giocarlo, per un appuntamento da non perdere assolutamente, in attesa della nostra recensione di Borderlands 3.

Ricapitolando dunque:

Venerdì 13 settembre

Ore 11:00 - Borderlands 3

Ore 14:00 - PES 2020 Master League

Ore 15:00 - Q&A Deluxe Edition

Ore 17:00 - Borderlands 3

Ore 21:00 - Borderlands 3 Feat Giorno Gaming

Iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye.it per non perdervi nemmeno una delle nostre dirette, e date un'occhiata anche al canale YouTube Everyeye On Demand, dove troverete tutte le nostre live anche in differita.