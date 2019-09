Domande e Risposte, PES 2020, Daymare 1998, FIFA e Borderlands 3 in diretta oggi su Twitch

Sono ben cinque le trasmissioni in programma oggi sul canale Twitch di Everyeye.it, dal primissimo pomeriggio alla tarda serata, per un palinsesto capace di accontentare anche i gusti dei giocatori più esigenti.

Si parte alle 14:00 con eFootball PES 2020 e si continua alle 16:00 con la consueta sessione di Domande e Risposte del martedì, potete iniziare a porre i vostri quesiti qui sotto, i più interessanti troveranno spazio durante la diretta.

Alle 17:00 Alessandro Bruni giocherà a Daymare 1998, survival horror italiano modellato sullo stile di Resident Evil 2, alle 19:00 invece Il Green ci porterà alla scoperta delle novità di FIFA 20. Infine alle 21:00 torna Giorno Gaming con Borderlands 3, il nuovo esplosivo Loot Shooter di Gearbox.

Come sempre l'appuntamento è su Twitch, iscrivetevi al canale di Everyeye.it per ricevere le notifiche pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, le repliche verranno invece pubblicate esclusivamente sul canale YouTube Everyeye on Demand.