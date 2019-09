Domande e Risposte, PES 2020, Destiny 2 e Remnant from the Ashes oggi su Twitch

Martedì 3 settembre si prospetta una giornata molto interessante sul canale Twitch di Everyeye.it, con la programmazione di ben quattro appuntamento che andranno a coprire tutto l'arco del pomeriggio fino alla prima serata.

A partire dalle 16:00 la redazione sarà in diretta per una nuova sessione di Domande e Risposte: un'ora di trasmissione per rispondere a tutti i vostri dubbi sul mondo dei videogiochi, sui giochi in arrivo e sulle nuove console. Potete iniziare a pubblicare i vostri quesiti qui sotto, i più interessanti troveranno risposta durante la trasmissione.

Alle 17.00 spazio alla Blind Run di Remnant From the Ashes con Francesco Fossetti mentre alle 19:00 Il Green sarà alle prese con la demo di eFootball PES 2020. Alle 21:00 infine Giorno Gaming ci porterà nel mondo di Destiny 2.

L'appuntamento è sul canale Twitch di Everyeye.it, al quale vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti dell'inizio delle dirette. Non mancate!