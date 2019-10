Domande e Risposte, PES 2020, FIFA 20 e tanto altro nelle live di oggi

Se non sapete ancora come trascorrere questo noioso martedì pomeriggio di Ottobre, probabilmente è perché ancora non avete visto il programma delle live di Everyeye sul nostro canale Twitch, perché abbiamo degli appuntamenti davvero interessanti, con protagonisti.. beh, voi.

Ma partiamo per ordine: il calcio d'inizio lo diamo alle 14, e lo facciamo materialmente con una bella sessione di PES 2020. Stasera gioca l'Italia, nel weekend torna la Serie A e c'è tanta voglia di calcio, che noi siamo pronti a soddisfare dalle 14 con PES 2020 e dalle 19 con FIFA 20 insieme al Green. Per approfondire, sul nostro sito trovate uno speciale sulla rivalità tra PES e FIFA.

Ma come dicevamo, alle 16 l'appuntamento è totalmente dedicato a voi e alle vostre domande, alle quali cercheremo di rispondere nel nostro classico Q&A. Iniziate a scrivere le domande nei commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette durante la diretta.

Ma non si vive di solo calcio e curiosità, ed ecco che intervengono le sane mazzate ad intervallare i nostri appuntamenti. Alle 17 ci sarà Schiaccisempre con una bella sessione di Mortal Kombat 11, e alle 21 si chiude la giornata con Destiny 2: Ombre dal Profondo (qui trovate la nostra prova di Destiny 2 Shadowkeep) insieme a Giorno Gaming.

