Domande e Risposte, PES 2020, FIFA 20 e il PlayStation State of Play oggi su Twitch

Quella di oggi sarà una giornata lunga e interessante da trascorrere in compagnia delle nostre live sul canale Twitch di Everyeye.it. Cancellate tutti i vostri appuntamenti e mettete su un buon caffé, dunque, che si comincia già dalle 14, dove smaltiremo il pranzo tirando quattro calci al pallone virtuale.

Oggi è infatti prevista una sessione di PES 2020 a cui farà poi da contraltare il nostro appuntamento delle 19 dedicato a FIFA 20. Se state cercando di capire quale dei due giochi di calcio faccia per voi, oggi è la giornata giusta per capirlo. E poi potete sempre dare un'occhiata alla nostra recensione di PES 2020 e alla nostra recensione di FIFA 20.

Nel mezzo però spazio a voi con le vostre Domande e le nostre Risposte, per un Q&A che avrà inizio alle 16. Iniziate a scrivere le vostre domande e curiosità nei commenti a questa news, e le più interessanti saranno lette durante la diretta.

Alle 17 c'è Samurai Shodown con SchiacciSempre, per un appuntamento con delle sane mazzate che non guastano mai.

E alle 21:30 tutti ai posti di combattimento: inizia il PlayStation State of Play, dove sarà protagonista anche The Last of Us Part 2, e noi naturalmente seguiremo tutto l'evento in diretta su Twitch.

Ricapitolando allora:

Martedì 24 settembre:

Ore 14:00 - PES 2020

Ore 16:00 - Domande e Risposte

Ore 17:00 - Samurai Shodown con SchiacciSempre

Ore 19:00 - FIFA 20 Feat Il Green

Ore 21:30 - PlayStation State of Play

Per seguire tutte le nostre dirette, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye.it e tenete d'occhio anche il canale YouTube Everyeye On Demand, dove troverete tutte le nostre live anche in differita.

Vi aspettiamo!